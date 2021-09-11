США призупинили прийом афганських біженців через випадки кору

Лише на авіабазі Рамштайн у ФРН перебувають близько 10 тисяч евакуйованих.

США тимчасово призупинили прийом афганських біженців після того, як у чотирьох прибулих пасажирів виявили кір.

Про це у п'ятницю, 10 вересня, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, пише Fox News.

"Польоти операції "Укриття союзників" були тимчасово призупинені на прохання Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) і з метою обережності через чотири діагностовані випадки кору серед афганців, які нещодавно прибули до США", - заявила Псакі журналістам.

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За її словами, хворих помістили на карантин, а експерти CDC розпочали "повне відстеження контактів". Окрім того, всіх афганців, які прибувають до країни, зобов'язали пройти вакцинацію від цієї хвороби.

Раніше The Associated Press повідомляло, що "з міркувань безпеки" були припинені польоти з Катару і Німеччини. Зауважимо, що лише на військовій базі США Рамштайн у ФРН зараз перебувають близько 10 тисяч евакуйованих.

Афганістан посідає сьоме місце в світі за кількістю випадків кору. США вивчають можливість вакцинації евакуйованих, поки вони все ще перебувають за кордоном.

Раніше повідомлялося, що в захопленому "талібами" Афганістані відновлюють пасажирське авіасполучення. Напередодні там уперше після масової евакуації вилетів комерційний пасажирський рейс.

Нагадаємо, що Україна здійснила шість евакуаційних рейсів, однак досі не вивезла усіх охочих. Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ще 159 наших співвітчизників висловили бажання залишити Афганістан.

Новини світу: в захопленому Афганістані відновлюють пасажирське авіасполучення

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