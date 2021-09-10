Катар евакуював з Афганістану двох українців - МЗС

Катар евакуював з Афганістану двох українців - МЗС

За словами речника українського МЗС, йдеться про евакуйованих матір та її неповнолітню дитину.

В захопленому "талібами" Афганістані відновлюють пасажирське авіасполучення. Напередодні там уперше після масової евакуації вилетів перший комерційний пасажирський рейс, який належить авіакомпанії катарських авіаліній.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, літак "Qatar Airways" вивіз з Кабулу двох українських громадян.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС домовилося із Катаром про можливість евакуації із Афганістану українських громадян рейсом "Qatar Airways". Двоє українців виїхали до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями", - написав Ніколенко у своєму Twitter.

На доручення міністра закордонних справ @DmytroKuleba МЗС домовилося із Катаром про можливість евакуації із Афганістану українських громадян рейсом Qatar Airways. Двоє українців виїхали до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями. https://t.co/mhOXMGiwAU — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 10, 2021

Варто зазначити, що більше тижня аеропорт Кабула не працював, після того як США та решта країн світу завершили масову евакуацію своїх громадян та афганців, які співпрацювали з представниками заходу. Після захоплення влади "талібами" десятки країн встигли вивезти понад 124 тисячі людей. І усе в умовах жахливої тисняви та терактів.

Нагадаємо, Україна провела 6 евакуаційних рейсів. Але досі не вивезла усіх охочих. Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив - ще 159 наших співвітчизників висловили бажання покинути Афганістан.

Новини світу: в захопленому Афганістані відновлюють пасажирське авіасполучення

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