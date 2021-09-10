Катар эвакуировал из Афганистана двух украинцев — МИД

По словам представителя украинского МИД, речь идет об эвакуированных матери и ее несовершеннолетнем ребенке.

В захваченном "талибами" Афганистане возобновляют пассажирское авиасообщение. Накануне там впервые после массовой эвакуации вылетел первый коммерческий пассажирский рейс, который принадлежит авиакомпании катарских авиалиний.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, самолет "Qatar Airways" вывез из Кабула двух украинских граждан.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД договорился с Катаром о возможности эвакуации из Афганистана украинских граждан рейсом "Qatar Airways". Двое украинцев выехали в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями", — написал Николенко в своем Twitter.

По поручению министра иностранных дел @DmytroKuleba МИД договорился с Катаром о возможности эвакуации из Афганистана украинских граждан рейсом Qatar Airways. Двое украинский выехали в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями. https://t.co/mhOXMGiwAU — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 10, 2021

Стоит отметить, что больше недели аэропорт Кабула не работал, после того как США и остальные страны мира завершили массовую эвакуацию своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с представителями предприятия. После захвата власти "талибами" десятки стран успели вывезти более 124 тысяч человек. И все в условиях ужасной давки и терактов.

Напомним, Украина провела 6 эвакуационных рейсов. Но до сих пор не вывезла всех желающих. Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил — еще 159 наших соотечественников выразили желание покинуть Афганистан.

Новости мира: в захваченном Афганистане восстанавливают пассажирское авиасообщение

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