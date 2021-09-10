Чоловік дізнався про загибель онучок із випуску новин

Дівчатам, які загинули в автомобілі, що упав із 40-метрової скелі, було всього 12 та 16 років.

12-річна Алма Міа Моліна і 16-річна Агустіна Рейносо загинули в автокатастрофі у Кордобі, Аргентина.

Про це повідомляє The Mirror.

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У цей час за кермом перебував їхній батько - Матіас Бустос Рейносо, який в якийсь момент втратив контроль над автомобілем. Авто впало з 40-метрової скелі.

Дві дівчини були на задніх сидіннях автомобіля. Як повідомляється, дві дівчини, які були пристебнуті ременями безпеки, померли на місці події, тоді як Матіас і його супутниця перебувають у лікарні у стабільному стані.

Фото: Newsflash

Із місця аварії показали репортаж. Роландо Бусто сказав, що молився у цей час, щоб його родичі не постраждали в ДТП, але незабаром йому зателефонували, підтвердивши його найгірші побоювання.

Фото: Newsflash

"Я надіслав повідомлення на чотири телефони, щоб дізнатися, чи прибули вони благополучно. Я благав, благав, щоб це були не вони. Буквально за кілька хвилин після перегляду мені зателефонували, щоб підтвердити мої найгірші побоювання - мої внучки загинули в результаті аварії", - сказав чоловік.

Нагадаємо, раніше в Єгипті потрапив в аварію пасажирський автобус, який прямував із Шарм-ель-Шейха до Каїра. На місці ДТП одразу загинуло 8 людей.

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