Ветерани дейтингу: де ви тепер, самотні серця з перших сайтів знайомств

Наша авторка Марина Фролова пам'ятає все про перші сайти знайомств і шлюбні агентства, які розсилали фотографії наречених у листах. Реальних таких листах. З конвертами.

Нещодавно в Україні святкували круглу дату — 30 років від дня появи Інтернету.

Ще 20 років тому сайти знайомств ще не були так шалено популярні, як зараз. Я навіть пам'ятаю ті часи, коли люди знайомилися в чатах на сайті рок-групи ДДТ або в ICQ. Якщо турецькі чоловіки написують зараз в Instagram і Facebook, то тоді вони заклично зазивали до Анталії саме там. Втім, це пам'ятають люди, яким за 30, і старші.

На початку 2000-х люди вже щосили реєструвалися на різних вітчизняних і міжнародних сайтах знайомств. Життя стало набувати невідому до того швидкість, а на реальні взаємини стало не вистачати часу. Якщо говорити про найбільш популярні в Україні та ближньому зарубіжжі сайти знайомств, то варто згадати, що сайт Mamba з'явився 2003 року. Уже тоді існувала величезна кількість різних дрібних сайтів, які вимагали інвестицій і розкручування, але з часом зникли. 2008 року я зустрічалася з хлопцем-айтівцем, який вже тоді створював сайти знайомств. Популярний нині в Україні Tinder з'явився 2012 року. І шлюбні агентства, які були завжди, але у 2000-х ще використовували паперові каталоги з фото і надсилали листи в інші країни поштою, вже тоді почали повністю переходити в онлайн.

Покоління сайтів знайомств

На 2021 рік у світі з'явилася величезна кількість людей, які з сайтів знайомств або не видалились за 10-20 років жодного разу, або постійно до них звертаються з різних причин: від нудьги, для зрад, за звичкою, в пошуку клієнтів (повії), шахраї, безкоштовно поїсти (дівчата).

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У мене є знайома, яка нещодавно розлучилася після 10 років шлюбу. На міжнародному сайті знайомств її анкета з'явилася 2008-го. Вона знову її відновила цього року, і їй написав чоловік: "Ти досі тут !? Ми спілкувалися з тобою 10 років тому". Їй довелося пояснювати, що останні 10 років вона була не в пошуку, а заміжня.

Є такий типаж старих холостяків, які половину свого свідомого життя провели на сайті знайомств. Їм уже по 50 років. Вони без дітей, сім'ї, постійної дівчини.

З одним таким я ходжу вже 4 роки по ресторанах. Ми друзі. Більшого йому і не треба. Я слухаю його історії. І таких шанувальників у мене осіб п'ять.

"На сайті знайомств я популярний", — каже він. Напевно, це тільки я розумію, що більшості дівчат, у яких він такий популярний, він потрібен, щоб поїсти, тому що він гладенький, жадібненький іноземець, нещедрий в ресторанах, що живе у всіх країнах в дешевих готелях. Але він вірить в те, що популярний, і показує за вечерею дівчат з сайту, які йому сподобалися і з якимищось ніби зав'язалося. Дівчата, звичайно, не його рівня. Одна чи то модель, чи то ескорт, летить в приватному літаку, відпочиває на дуже дорогих курортах та носить дорогі бренди. Друга — з великими грудьми, учасниця всіляких реаліті і телешоу.

"Хоча, звичайно, вона гладенька", — зітхає мій немолодий знайомий старий холостяк з ожирінням, показуючи фото дівчини з великими грудьми.

Нещодавно один неодружений 50-річний політик всеукраїнського масштабу знявся в реаліті-шоу, де шукав дружину. Він в принципі ніколи не приховував, що вже давно шукає її, на сайтах знайомств зокрема. Коментарі під відео палили вогнем. Туди прийшли дівчата з сайтів знайомств, які знайомилися з ним там ще 10 років тому. Вони згадували, як в ті часи він закликав їх в особистих листуваннях вступати в його партію.

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Майбутнє сайтів знайомств передбачити складно, тим більше що частину їхніх функцій переймають соціальні мережі, які постійно з'являються. До речі, багатьох жінок дратують охочі познайомитися в соцмережі, хоча в тому ж Tinder сьогодні можна прикріпити в профіль посилання на свій Instagram. Уже зараз зрозуміло, що в майбутньому багато людей будуть реєструватися там в юності і проводити час до самої смерті. Вже є прогнози, що в найближче десятиліття все більше дітей будуть народжуватися у пар, які познайомилися в Інтернеті.

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Я недавно брала участь у міжнародній конференції з дейтингу, яка до пандемії проводилась в Нью-Йорку, а тепер — в Zoom. Власне, за учасниками з усього світу можна було зрозуміти, що чекає на дейтинг і який він уже сьогодні. Були представлені вузькоспеціалізовані агентства і сайти. Була жінка, яка знайомить винятково євреїв. Були представлені агентства для ЛГБТ. Є спеціальні дейтинг-сервіси для багатих американців, які шукають пару в США, де на одного мільйонера в листі очікування 4 тисячі жінок. Агентства знайомств винятково для людей з темною шкірою.

Не секрет, що сайти знайомств сьогодні йдуть в різні ніші: для католиків і інших вірян, для жителів арабських країн, для любителів спорту, феміністок, людей, які бажають завести дітей, і так далі.

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