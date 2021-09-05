В аварії автобуса в Єгипті загинуло 12 людей: понад 30 травмованих

В лікарні чимало пасажирів у важкому стані.

Автобус для перевезень, який прямував із Шарм-ель-Шейха до Каїра потрапив у аварії. На місці ДТП одразу загинуло 8 людей, до лікарень були направлені ще 34 людей, із них чотирьох врятувати медикам не вдалося.

Про подію повідомляє місцеве видання Al-Masry Al-Youm.

ДТП сталося в суботу, 4 вересня, в районі 109 кілометра траси Суец - Каїр. Транспорт перекинувся. На місце прибули близько 30 "швидких".

За словами медиків, багато поранених перебувають у важкому стані. У них, зокрема, струси мозку, кровотечі, переломи, синці та садна. Зазначається, що серед поранених і загиблих є діти.

За попередньою інформацією у автобусі перебували майже 60 людей, чимало сімей. Чи були серед пасажирів туристи ще будуть уточнювати.

Українське МЗС зазначило, що українців в автобусі не було.

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