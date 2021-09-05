Україна отримала інноваційних ліків від коронавірусу на 20 мільйонів доларів

Україна отримала інноваційних ліків від коронавірусу на 20 мільйонів доларів

Вантаж доправили із США від благодійників.

До України надійшов гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief у рамках боротьби із коронавірусом.

Про це зазначає посольство України в США, яке посприяло у отриманні вантажу.

Також читайте Органи старіють на 30 років: вчені озвучили ще один жахливий наслідок коронавірусу

"Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, що використовуються против COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн долларів США. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму", - йдеться у заяві.

Вантаж у вигляді 60 тис флаконів лікарських препаратів мають розмитнити і доправи у 24 області України. "У цьому ми хочемо висловити окрему подякую «Благодійному фонду Євгена Пивоварова», який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України", - додали у відомстві.

Останні домовленості щодо отримання гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України до США.

Благодійники Direct Relief базується у Каліфорнії є громадською неприбутковою та неполітичною організацією, яка працює у 60 країнах світу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання