Україна отримала інноваційних ліків від коронавірусу на 20 мільйонів доларів

Вантаж доправили із США від благодійників.
До України надійшов гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief у рамках боротьби із коронавірусом.
Про це зазначає посольство України в США, яке посприяло у отриманні вантажу.
"Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, що використовуються против COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн долларів США. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму", - йдеться у заяві.
Вантаж у вигляді 60 тис флаконів лікарських препаратів мають розмитнити і доправи у 24 області України. "У цьому ми хочемо висловити окрему подякую «Благодійному фонду Євгена Пивоварова», який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України", - додали у відомстві.
Останні домовленості щодо отримання гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України до США.
Благодійники Direct Relief базується у Каліфорнії є громадською неприбутковою та неполітичною організацією, яка працює у 60 країнах світу.