США приостановили прием афганских беженцев из-за случаев кори

Только на авиабазе Рамштайн в ФРГ находятся около 10 тысяч эвакуированных.

США временно приостановили прием афганских беженцев после того, как у четырех прибывших пассажиров обнаружили корь.

Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Fox News.

"Полеты операции "Укрытие союзников" были временно приостановлены по просьбе Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и в целях предосторожности из-за четырех диагностированных случаев кори среди афганцев, которые недавно прибыли в США", — заявила Псаки журналистам.

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По ее словам, больных поместили на карантин, а эксперты CDC начали "полное отслеживание контактов". Кроме того, всех афганцев, прибывающих в страну, обязали пройти вакцинацию от этой болезни.

Ранее The Associated Press сообщало, что "по соображениям безопасности" были прекращены полеты из Катара и Германии. Заметим, что только на военной базе США Рамштайн в ФРГ сейчас находятся около 10 тысяч эвакуированных.

Афганистан занимает седьмое место в мире по количеству случаев кори. США изучают возможность вакцинации эвакуированных, пока они все еще находятся за рубежом.

Ранее сообщалось, что в захваченном "талибами" Афганистане восстанавливают пассажирское авиасообщение. Накануне там впервые после массовой эвакуации вылетел коммерческий пассажирский рейс.

Напомним, что Украина осуществила шесть эвакуационных рейсов, однако до сих пор не вывезла всех желающих. Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, еще 159 наших соотечественников выразили желание покинуть Афганистан.

Новости мира: в захваченном Афганистане восстанавливают пассажирское авиасообщение

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