Коли Байден отримає третє COVID-щеплення: відповідь Білого дому

Ревакцинація стане загальнодоступною для громадян США від 20 вересня.

Президент США Джо Байден планує отримати третю дозу вакцини від COVID-19, коли вона з'явиться у "широкому доступі".

Про це у п'ятницю, 10 вересня, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, пише The Washington Post.

"Він зробить. Він ще не отримав його (щеплення. - Ред.). Ми зачекаємо, доки воно з'явиться у широкому доступі, що станеться зовсім скоро", - висловилася Псакі.

Очікується, що всі громадяни США зможуть ревакцинуватися від коронавірусу вже від 20 вересня. Зауважимо, що Байден отримав другу дозу вакцини від Pfizer-BioNTech вісім місяців тому - 11 січня.

Як повідомлялося, США закликають робити третє COVID-щеплення через вісім місяців після вакцинації. Країна також виступає проти заклику ВООЗ до тимчасового мораторію на ревакцинацію, необхідного для забезпечення вакцинами бідних держав.

У четвер Джо Байден оголосив про нові радикальні федеральні заходи для боротьби з COVID-19, зокрема про обов'язкову вакцинацію або щотижневе тестування співробітників великих компаній.

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