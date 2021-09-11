Когда Байден получит третью COVID-прививку: ответ Белого дома

Ревакцинация станет общедоступной для граждан США с 20 сентября.

Президент США Джо Байден планирует получить третью дозу вакцины от COVID-19, когда она появится в "широком доступе".

Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет The Washington Post.

"Он сделает. Он еще не получил ее (прививку. — Ред.). Мы подождем, пока она появится в широком доступе, что произойдет совсем скоро", — высказалась Псаки.

Ожидается, что все граждане США смогут ревакцинироватся от коронавируса уже с 20 сентября. Заметим, что Байден получил вторую дозу вакцины от Pfizer-BioNTech восемь месяцев назад — 11 января.

Как сообщалось, США призывают делать третью COVID-прививку через восемь месяцев после вакцинации. Страна также выступает против призыва ВОЗ к временному мораторию на ревакцинацию, необходимому для обеспечения вакцинами бедных государств.

В четверг Джо Байден объявил о новых радикальных федеральных мерах для борьбы с COVID-19, в частности о принудительной вакцинации или еженедельном тестировании сотрудников крупных компаний.

Рекомендована ли третья доза вакцины - главный государственный санитарный врач прокомментировал

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