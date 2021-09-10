Кулеба пояснив, чому Зеленський повинен зустрітися з Путіним

За словами Кулеби, для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвалює рішення в РФ".

Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна повинна відбутися, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відповідну думку він висловив 9 вересня у передачі "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Попри все те лукавство, яке ми чуємо з Кремля і від президента Росії зокрема, для всіх є очевидним, що йдеться про міжнародний збройний конфлікт, у якому є два учасники - Україна і Росія. І потрібно розмовляти саме з тим, хто ухвалює рішення у Російській Федерації. А це Володимир Путін", - пояснив очільник МЗС.

За його словами, саміт передбачатиме "надзвичайно складну розмову", однак до неї "потрібно йти".

"Це не означає, що ми відкидаємо "Нормандський формат". Однозначно ні! Навпаки, ми зараз активізували роботу над підготовкою нового саміту у "Нормандському форматі", - вказав Кулеба.

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Міністр закордонних справ наголосив на позиції президента Володимира Зеленського, яка "полягає у тому, що потрібно використовувати будь-яку можливість, навіть найменшу, заради того, щоб припинити війну, загибель наших солдатів і деокупувати наші території".

Раніше Кулеба заявляв, що український незаконно анексований Росією Крим неодмінно буде темою перемовин президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна, попри відсутність наміри глави Кремля обговорювати це питання.

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Потрібно розмовляти саме з тим, хто ухвалює рішення в Росії - Дмитро Кулеба про зустріч з Путіним

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