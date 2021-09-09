Вакцина не зупинить пандемію: лікар-епідеміолог назвала необхідну умову

Для протидії COVID-19 необхідна ціла система протиепідемічних заходів.

Доктор медичних наук епідеміолог Наталія Виноград заявила, що тільки вакцинацією в жодній країні світу не вирішили проблеми, пов'язаної із інфекційними захворюваннями. Для цього повинен бути комплекс протиепідемічних заходів.

Таку думку медик висловила 9 вересня у програмі "Право на владу" на 1+1.

“Вакцинація - це дуже серйозний і важливий напрямок. Але одна вакцина не спрацює”, - повідомила Наталія Виноград.

За її словами, при вірусі, який зазнає постійних мутацій, ніяка супервакцина не зупинить процес. Для цього потрібен цілий комплекс заходів, одним із найважливіших серед яких є власне вакцинація.

“Ми мусимо захистити дітей, мусимо захистити старшу вікову групу - там взагалі дуже погано з щепленнями. І в цьому плані має бути чітка система”, - заявила Наталія Виноград.

Як вважає медик, дотримання протиепідемічних заходів повинна забезпечувати не тільки медицина.

Однією вакцинацією вірус не зупинити - епідеміологиня Наталія Виноград про протиепідемічний комплекс

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