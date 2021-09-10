Кулеба объяснил, почему Зеленский должен встретиться с Путиным

По словам Кулебы, для урегулирования конфликта в Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ".

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Соответствующее мнение он высказал 9 сентября во передачи "Право на власть" на телеканале 1+1.

"При всем том лукавстве, которое мы слышим из Кремля и от президента России в частности, для всех очевидно, что речь идет о международном вооруженном конфликте, в котором есть два участника — Украина и Россия. И нужно разговаривать именно с тем, кто принимает решения в Российской Федерации. А это Владимир Путин", — пояснил глава МИД.

По его словам, саммит будет предусматривать "чрезвычайно сложный разговор", однако к нему "нужно идти".

"Это не означает, что мы отвергаем "Нормандский формат". Однозначно нет! Наоборот, мы сейчас активизировали работу над подготовкой нового саммита в "Нормандской формате", — отметил Кулеба.

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Министр иностранных дел указал на позицию президента Владимира Зеленского, которая "заключается в том, что нужно использовать любую возможность, даже самую маленькую, ради того, чтобы прекратить войну, гибель наших солдат и деоккупировать наши территории".

Ранее Кулеба заявлял, что украинский незаконно аннексированный Россией Крым непременно будет темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, несмотря на отсутствие намерения главы Кремля обсуждать этот вопрос.

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Нужно говорить именно с тем, кто принимает решения в России - Дмитрий Кулеба о встрече с Путиным

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