Ізраїль завдав ракетних ударів по Газі після авіаатаки на Ешколь

Ізраїль завдав ракетних ударів по Газі після авіаатаки на Ешколь

Ескалація відбулася після затримання двох з шести палестинських в'язнів, які втекли з в'язниці суворого режиму.

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по Газі після того, як "Залізний купол" перехопив випущену у бік Ешколя ракету.

Про це у ніч проти суботи, 11 вересня, повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що ракетні удари відбулися після інформації про затримання двох з шести палестинських в'язнів, які втекли з в'язниці суворого режиму "Гільбоа" на початку цього тижня.

Так, увечері в п'ятницю в розташованих неподалік кордону з Газою населених пунктах Авшалом, Шломіт і Евул спрацювали сирени повітряної тривоги.

Згодом ізраїльська система протиповітряної оборони "Залізний купол" перехопила ракету, випущену зі Сектора Гази у бік регіональної ради Ешколь.

Окрім того, запеклі зіткнення між палестинцями і Збройними силами Ізраїлю відбулися вдень і ввечері у п'ятницю в низці районів Західного берега, зокрема у Хевроні, Бейт-Умарі, Калкілії та Бейті.

Учасники заворушень кидали каміння і палили шини на знак солідарності з в'язнями-утікачами. Водночас ізраїльські силовики у відповідь відкрили вогонь бойовими патронами.

Також читайте Ізраїль авіаударами відповів на випущені з Сектора Гази кулі з вибухівкою: відео

Сутички також відбулися в мечеті Аль-Акса, а поблизу Левових воріт у Старому місті відбулася спроба ножового нападу.

Зокрема, 50-річний житель східного Єрусалиму підійшов до воріт, щоб нанести удар по співробітниках ізраїльської поліції. Нападника одразу зупинили і заарештували, однак він встиг поранити в ногу 19-річного прикордонника.

Як повідомлялося, неподалік міста Назарет затримали двох з шести палестинських в'язнів, які ложкою вирили тунель і втекли з в'язниці суворого режиму "Гільбоа" на початку цього тижня.

Підозрюваних виявили після того, як місцевий житель повідомив про незнайомців, які звернулися до нього з проханням про допомогу та їжу. Це перша за 20 років втеча з ізраїльської в'язниці такого масштабу.

Новини світу: для втечі із в'язниці палестинці за кілька місяців іржавою ложкою викопали тунель

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання