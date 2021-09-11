Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя совершать плохие поступки 

Нынешний день – один из самых счастливых в лунном месяце, когда будут легко удаваться даже самые сложные профессиональные дела и решаться любые вопросы личного характера. Несмотря на это, лучше не браться за сложные проекты, а заниматься только тем, что приносит удовольствие и радость – желательно своим хобби. В этот день также нежелательно совершать поступки, за которые впоследствии может быть стыдно.

Сегодня, 11 сентября, совершать плохие поступки нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они могут оказаться по-настоящему опасными.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – по причине вспыльчивости, которой они страдают, если вывести их из себя – часто не контролируют свое поведение, от чего и сами страдают. Нынешний день не станет исключения из общего правила: разозлившись, они поведут себя не лучшим образом, обрушив громы и молнии на голову раздражающего их человека. Главное в этом деле для них – вовремя остановиться, в противном случае уже завтра они будут сгорать от стыда за совершенные ими действия, но исправить уже ничего не смогут.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, считающие себя совершенством во всех отношениях, очень не любят осознавать, что другой человек в чем-то превосходит их. В таких случаях они впадают в настоящую ярость, хоть и тщательно скрывают ее, стараясь внешне выглядеть максимально спокойно и доброжелательно – особенно в глазах тех, кому они завидуют. При этом – вот как сегодня – дело вполне может дойти до проклятий. Поступать так нежелательно никогда, но сегодня – особенно: бумеранг прилетит очень быстро.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, как правило, даже в самых сложных ситуациях хранят ледяное спокойствие, однако это впечатление обманчиво – внутри у них бушуют недетские страсти. Сильнее всего их раздражает чужая осведомленность в вопросе, которые они считают своим коньком. Будучи глубоко уязвленными, они могут наговорить "умнику" массу неприятных вещей, что не лучшим образом отразится на их отношениях с представителем знака. К тому же последним не стоит удивляться, если в самом скором времени они получат адекватный ответ.

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