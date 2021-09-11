Астрологиня назвала найнебезпечніші знаки зодіаку

Знайомлячись з новою людиною, кожен із нас хоче знати, на що він здатний — чи можна йому довіряти і чи не небезпечний він для оточення.

Виявляється, є знаки, під якими найчастіше народжуються всілякі злочинці. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найнебезпечніші знаки зодіаку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони очолюють рейтинг найнебезпечніших знаків зодіаку і тут, як то кажуть, з пісні слів не викинеш — про них все скаже тотем, що дав назву їхньому знаку. Отрути у них більше, ніж у будь-яких інших представників зодіакального кола, та вони дуже добре знають, як нею розпоряджатися — вміють мстити кривдникам, маніпулювати всіма людьми без винятку і вколоти словом куди болючіше, ніж дією. Втім, це не означає, що всі Скорпіони — злі і нестримані люди, проте, з ними необхідно дотримуватися обережності.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята небезпеці, яку вони представляють для оточення, зобов'язані подвійності своєї особистості — в них одночасно живе дві людини, і в особливо складних випадках — на щастя, далеко не завжди — це можна вважати психіатричним діагнозом. На що здатні ці доктор Джекіл і містер Хайд, не знає ніхто, включаючи їх самих. Один із близнят, може серйозно образити того, хто перебуває поруч, а другий буде просити вибачення і переживати, але ситуації це, на жаль, не виправить. Тим, у кого в близькому колі є Близнята, варто пам'ятати про цю їхню особливість.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни занадто нетерплячі — їм весь час потрібно бігти попереду паровоза, і, якщо їм це не вдається, вони стають розлюченими і агресивними. Що вони зроблять в такому стані, передбачити неможливо — ситуація може вийти з-під контролю, і тоді вони від слів можуть перейти до дії — рукоприкладство для представників цього знака не рідкість. Тому, якщо доля звела людину з Овном, його необхідно намагатися не дратувати, а якщо вже таке сталося, відійти від нього подалі — представники знака можуть і важкими предметами кидатися.

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