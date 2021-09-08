Астролог назвал самых лучших мужей среди знаков Зодиака

Выходя замуж, влюбленные в своего жениха женщина уверена, что он станет самым лучшим мужем.

Увы, возложенные на того или иного мужчину надежды оправдываются далеко не всегда. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, из которых получаются самые лучшие мужья Зодиака.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – самый семейный знак Зодиака, они изначально настроены на создание крепких отношений с любимым человеком, поэтому разводятся крайне редко. Домом они занимаются не хуже – а зачастую и лучше – представительниц прекрасного пола, и охотно берут на себя обязанности, которые мы привыкли считать женскими. Касается это и воспитания детей – из них получаются замечательные няньки и воспитатели. К тому же, мужчины-Раки очень ценят уют, поэтому дом, в котором они живут, всегда будет комфортно жить.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – фанаты чистоты и порядка, и их в мужья стоит выбирать тем представительницам прекрасного пола, которые ценят в людях именно эти качества. В противном случае хорошей жизни не получится – супруг-аккуратист будет раздражать вторую половинку постоянными нотациями и желанием все переложить и переставить так, как он считает нужным. Правда, они могут сгладить производимое ими неприятное впечатление своей страстью к кулинарии – получить мужа, который обожает готовить, мечта любой женщины.

Лев (23.07 – 21.08)

Лев уверен в том, что его жена – витрина его профессиональной успешности и благосостояния, потому он будет делать все для того, чтобы она выглядела, как говорится, на все что процентов. Одежда у супруги мужчины-Льва должна быть самой стильной, украшения – самыми дорогими, прическа и маникюр – идеальными, и средств они для этого не жалеют. К тому же, представители этого не занудствует, не придираются и не скандалят со своей второй половинкой – они покладисты и доброжелательны, а потому жизнь с ними – сплошное удовольствие.

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