Надя Дорофеева в купальнике: топ горячих фото певицы

Звезда с удовольствием демонстрирует свою фигуру в бикини.
Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно рассекретила свой вес и параметры, довольна своим отражением в зеркале.
В артистки изящная фигура, которую она охотно демонстрирует своим сторонникам в фотоблоге. Не редкость в ее Instagram — фото в бикини. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку горячих фотографий звезды в купальнике.
В коллекции Дорофеевой много пляжного наряда. Звезда носит купальники различных фасонов и цветов, которые прекрасно подчеркивают ее прелести.
В знаменитости накачанный пресс, узкая талия, аппетитная грудь и длинные ножки.
На страницу в Instagram Нади подписано более 5 млн фолловеров. Фаны исполнительницы довольно активны, не скупятся на лайки и комментарии. Впрочем, наибольшую активность они проявляют именно под снимками в бикини.
Пользователи пишут в комментариях, что восхищаются как творчеством, так и внешностью Нади.
- Как можно быть такой красивой?!
- Невозможно не смотреть на этот идеальный пресс
- Я схожу с ума от этой фигуры
- Как можно оставаться такой энергичной, когда у тебя такой напряженный график?!
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото Соломии Витвицкой в купальниках. Ведущая любит пляжный отдых.