Надя Дорофеева в купальнике: топ горячих фото певицы

Звезда с удовольствием демонстрирует свою фигуру в бикини.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно рассекретила свой вес и параметры, довольна своим отражением в зеркале.

В артистки изящная фигура, которую она охотно демонстрирует своим сторонникам в фотоблоге. Не редкость в ее Instagram — фото в бикини. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку горячих фотографий звезды в купальнике.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

В коллекции Дорофеевой много пляжного наряда. Звезда носит купальники различных фасонов и цветов, которые прекрасно подчеркивают ее прелести.

Дорофеева в красном купальнике / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в купальнике / instagram.com/nadyadorofeeva

В знаменитости накачанный пресс, узкая талия, аппетитная грудь и длинные ножки.

Надя Дорофеева в бикини / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в оранжевом бикини / instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

На страницу в Instagram Нади подписано более 5 млн фолловеров. Фаны исполнительницы довольно активны, не скупятся на лайки и комментарии. Впрочем, наибольшую активность они проявляют именно под снимками в бикини.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Пользователи пишут в комментариях, что восхищаются как творчеством, так и внешностью Нади.

Как можно быть такой красивой?!

Невозможно не смотреть на этот идеальный пресс

Я схожу с ума от этой фигуры

Как можно оставаться такой энергичной, когда у тебя такой напряженный график?!

Надя Дорофеева в бикини / instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофеева в бикини / instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото Соломии Витвицкой в купальниках. Ведущая любит пляжный отдых.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку