Надя Дорофеева рассекретила свой вес и параметры

Также артистка назвала три странных факта о себе.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева имеет изящную фигуру.

Фанаты звезды поинтересовались, какие же параметры, вес и рост в кумира. В Instagram-stories исполнительница рассекретила, что весит 48 кило, а рост ее 168,5 см. Бюст у Нади — 83 см, талия — 63, а бедра — 94 см.

instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме того, артистка назвала три странных факта о себе. Знаменитость поделилась, что много ест, ей сложно глотать таблетки, а также Дорофеева не смотрит фильмы ужасов.

На вопрос, с кем из знаменитостей Надя хотела бы встретиться, она ответила, что со Stromae — известным бельгийским певцом, автором хитов Alors On Danse и Papaoutai.

Напомним, не так давно Надя Дорофеева попозировала в откровенном купальнике, который едва прикрыл ей грудь. Звезда изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.

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