Надя Дорофеева попозировала в откровенном купальнике, который едва прикрыл ей грудь

Надя Дорофеева попозировала в откровенном купальнике, который едва прикрыл ей грудь

Звезда изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая на днях показывала, как развлекается во время гастролей, поделилась с поклонниками порцией пикантных фотографий.

Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, на которых изображена в очень откровенном образе. На фото звезда с ярким макияжем позирует перед камерой в розовом купальнике, который едва прикрыл ее аппетитные груди. Во рту звезда держит конфету.

Надя Дорофеева в купальнике / instagram.com/nadyadorofeeva

"Конфеты", — коротко и игриво подписала пост Надя.

Поклонники оценили такую откровенность исполнительницы. В частности, написали ей множество приятных комплиментов:

Вызывайте пожарных!

Как можно быть такой красивой?!

Как можно оставаться такой энергичной, когда у тебя такой напряженный график?!

Напомним, недавно Надя Дорофеева также делилась откровенными фотографиями. Тогда исполнительница хвасталась стройной фигурой в желтом купальнике.

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