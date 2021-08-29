Надя Дорофеева попозировала в откровенном купальнике, который едва прикрыл ей грудь

Звезда изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.
Украинская певица Надя Дорофеева, которая на днях показывала, как развлекается во время гастролей, поделилась с поклонниками порцией пикантных фотографий.
Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, на которых изображена в очень откровенном образе. На фото звезда с ярким макияжем позирует перед камерой в розовом купальнике, который едва прикрыл ее аппетитные груди. Во рту звезда держит конфету.
"Конфеты", — коротко и игриво подписала пост Надя.
Поклонники оценили такую откровенность исполнительницы. В частности, написали ей множество приятных комплиментов:
- Вызывайте пожарных!
- Как можно быть такой красивой?!
- Как можно оставаться такой энергичной, когда у тебя такой напряженный график?!
Напомним, недавно Надя Дорофеева также делилась откровенными фотографиями. Тогда исполнительница хвасталась стройной фигурой в желтом купальнике.