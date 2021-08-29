Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют осознать свой путь.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 августа 2021 рассказывает, что Овнам нужно больше страсти, а в Львов впереди немало побед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж жезлов"
Покажите ваш огонь. В отношениях добавьте страсти. На работе избегайте скандалов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Повешенный"
Измените свое отношение к ситуации. В отношениях возможны изменения. На работе не стоит активно действовать.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не стоит часто бороться даже с самим собой. В отношениях стоит найти баланс. На работе возможны мелкие проблемы.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Впереди — трудный период. В любви будет больно. Опирайтесь проблемам на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди — немало побед. В любви попробуйте что-то новое. А на работе открываются новые горизонты.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет трудно. В отношениях возможны ссоры. На работе избегайте сложных ситуаций.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Дьявол"
Вскоре возможные искушения. В отношениях сами решайте стоить ли им поддаться. Действуйте "с огоньком" на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В любви вам мешать комплексы. А на работе боритесь со страхами.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди — победы. Активно работайте над отношениями. В рабочих моментах все налаживается.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед к выбранной цели. В отношениях старайтесь больше. На работе начните работать над новым проектом.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Прислушайтесь к советам мудрых людей. В любви попробуйте что-то новое. На работе услышьте голос интуиции.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Туз мечей"
Воспользуйтесь вашим разумом. В отношениях действуйте разумно. На работе проявите ваш интеллект.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать