К США приближается ураган "Ида": люди не успевают эвакуироваться

Из-за спешки и желания избежать разрушительного действия стихии на дорогах появились пробки.
Специалисты предупредили американских жителей северного побережья Мексиканского залива о необходимости поспешной подготовки к удару урагана "Ида", который, как ожидается, принесет с собой ветры до 1209 км/ч.
Об этом сообщает Associated Press.
Стихия атакует Луизиану. Национальный центр ураганов предупредил, что сверхтеплые воды залива могут быстро увеличить разрушительную силу "Иды", превратив ее из шторма в чрезвычайно опасный ураган всего за 18 часов или даже меньше.
"Ида" ранее усилилась так быстро, что чиновники Нового Орлеана, в самом густонаселенном городе штата Луизиана, заявили об отсутствии времени для организации обязательной эвакуации 390 тысяч жителей города. На прибрежных шоссе в субботу наблюдалось интенсивное движение. Пробки из желающих уехать подальше от побережья забили дорогу из города.
Ураган "Ида" приближается к Луизиане после урагана "Катрина", который опустошил побережье Миссисипи и Луизианы в 2005 году.
Напомним, что ураган "Катрина" стал самым разрушительным за всю историю США. "Катрина" привела к гибели 1800 человек и стала причиной наводнения в Новом Орлеане.
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