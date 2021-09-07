Надя Дорофєєва розсекретила свою вагу та параметри

Також артистка назвала три дивні факти про себе.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва має витончену фігуру.

Фанати зірки поцікавилися, які ж параметри, вага та зріст у кумирки. В Instagram-stories виконавиця розсекретила, що важить 48 кіло, а зріст її 168,5 см. Бюст у Наді – 83 см, талія – 63, а стегна – 94 см.

instagram.com/nadyadorofeeva

Крім того, артистка назвала три дивні факти про себе. Знаменитість поділилася, що багато їсть, їй складно ковтати пігулки, а також Дорофєєва не дивиться фільми жахів.

На запитання, з ким із знаменитостей Надя хотіла б зустрітися, вона відповіла, що зі Stromae – відомим бельгійським співаком, автором хітів Alors On Danse та Papaoutai.

Нагадаємо, не так давно Надя Дорофєєва попозувала у відвертому купальнику, який ледь прикрив їй груди. Зірка неабияк розбурхала уяву своїх фанів.

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