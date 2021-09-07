Ольга Сумська вшанувала пам’ять покійного батька: "Завжди у нашому серці"

Ольга Сумська вшанувала пам’ять покійного батька: "Завжди у нашому серці"

Чоловіку виповнилося б 87 років.

Українська акторка Ольга Сумська вшанувала пам'ять свого покійного батька, українського театрального актора В'ячеслава Сумського.

Так, вчора, 6 вересня, артисту виповнилося б 87 років. В сторіс на своїй сторінці в Instagram Ольга опублікувала архівний знімок. Но фото вона зображена з мамою Анною Іванівною та покійним батьком В'ячеславом Гнатовичем.

Ольга Сумська з батьками / instagram.com/olgasumska

Публікацію артистка доповнила зворушливим зверненням до батька.

"Тату, рідний… Сьогодні 87… Кохаю. Завжди у нашому серці", - підписала фото Сумська.

Зазначимо, що В'ячеслав Сумський помер 12 вересня 2007 року. Він похований в Києві на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська зробила повне обстеження свого організму. Артистка поділилася, що в неї виявили деякі проблеми зі здоров'ям.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання