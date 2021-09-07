У Вінниці стартує «Велике будівництво» аеропорту

На рахунок державного казначейства Вінницької області надійшов перший транш на реконструкцію Вінницького аеропорту у сумі 13 млн гривень.

Загалом область цього року повинна отримати 135 млн гривень — саме стільки здатний засвоїти у 2021 році підрядник.

Про це повідомляє у Facebook голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Продовження реконструкції регіональних аеропортів цього року стало можливим завдяки тому, що напрямок щодо розбудови авіахабів увійшов до програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Основна проблема (аеропорту Вінниці – ред.): недостатня несуча спроможність покриттів злітно-посадкової смуги — обмеження лише до 14 злітно-посадкових операцій на тиждень літаків класу Boeing 737-800 та Airbus-320, а також застаріле аеродромне обладнання – за характеристиками вже не відповідає сучасним вимогам міжнародних авіакомпаній. Тому єдиним рішенням є реконструкція аеродрому із заміною всього обладнання», — зазначив Борзов.

Аеропорт у Вінниці — це єдиний функціонуючий міжнародний аеропорт Центральної України. Інших сертифікованих та функціонуючих аеропортів немає в радіусі понад 150 км. До зони його обслуговування входять 10 областей України, що є рекордом, та північні райони Молдови.

Вінницький аеропорт належить Міноборони і використовується також для потреб обороноздатності країни, зокрема для спільних програм Україна-НАТО.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив окремим напрямком своєї програми «Велике будівництво» розвиток авіасполучення, що, зокрема, передбачає розбудову регіональних аеропортів у 16 містах України.

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