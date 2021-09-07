В Виннице стартует «Большая стройка» аэропорта

На счет государственного казначейства Винницкой области поступил первый транш на реконструкцию Винницкого аэропорта в сумме 13 млн гривен.

В общем область в этом году должна получить 135 млн гривен — именно столько способен освоить в 2021 году подрядчик.

Об этом сообщает в Facebook председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Продолжение реконструкции региональных аэропортов в этом году стало возможным благодаря тому, что направление по развитию авиахабов вошло в программу президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Основная проблема (аэропорта Виннице — ред.): Недостаточная несущая способность покрытий взлетно-посадочной полосы — ограничение только до 14 взлетно-посадочных операций в неделю самолетов класса Boeing 737-800 и Airbus-320, а также устаревшее аэродромное оборудование — по характеристикам уже не соответствует современным требованиям международных авиакомпаний. Поэтому единственным решением является реконструкция аэродрома с заменой всего оборудования», — отметил Борзов.

Аэропорт в Виннице — единственный функционирующий международный аэропорт Центральной Украины. Других сертифицированных и функционирующих аэропортов нет в радиусе более 150 км. В зону его обслуживания входят 10 областей Украины, что является рекордом, и северные районы Молдовы.

Винницкий аэропорт принадлежит Минобороны и используется также для нужд обороноспособности страны, в частности для совместных программ Украина-НАТО.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил отдельным направлением своей программы «Большая стройка» развитие авиасообщения, что, в частности, предусматривает развитие региональных аэропортов в 16 городах Украины.

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