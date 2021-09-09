Надя Дорофєєва у купальнику: топ гарячих фото співачки

Зірка залюбки демонструє свою фігуру у бікіні.
Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розсекретила свою вагу та параметри, задоволена своїм відображенням у дзеркалі.
Артистка має витончену фігуру, яку залюбки демонструє своїм прихильникам у фотоблогу. Не рідкість в її Instagram – фото в бікіні. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку гарячих світлин зірки у купальнику.
У колекції Дорофєєвої багато пляжного вбрання. Зірка носить купальники різних фасонів та кольорів, які чудово підкреслюють її принади.
У знаменитості накачаний прес, вузька талія, апетитні груди та довгі ніжки.
На сторінку в Instagram Наді підписано понад 5 млн фоловерів. Фани виконавиці доволі активні, не скупляться на вподобайки та коментарі. Втім, найбільшу активність вони проявляють саме під знімками у бікіні.
Юзери пишуть у коментарях, що захоплюються як творчістю, так і зовнішністю Наді.
- Як можна бути такою гарною?!
- Неможливо не дивитися на цей ідеальний прес
- Я божеволію від цієї фігури
- Як можна залишатися такою енергійною, коли в тебе такий напружений графік?!
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото Соломії Вітвіцької у купальниках. Ведуча полюбляє пляжний відпочинок.