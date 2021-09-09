Надя Дорофєєва у купальнику: топ гарячих фото співачки

Зірка залюбки демонструє свою фігуру у бікіні.

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розсекретила свою вагу та параметри, задоволена своїм відображенням у дзеркалі.

Артистка має витончену фігуру, яку залюбки демонструє своїм прихильникам у фотоблогу. Не рідкість в її Instagram – фото в бікіні. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку гарячих світлин зірки у купальнику.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

У колекції Дорофєєвої багато пляжного вбрання. Зірка носить купальники різних фасонів та кольорів, які чудово підкреслюють її принади.

Дорофєєва у червоному купальнику / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва у купальнику / instagram.com/nadyadorofeeva

У знаменитості накачаний прес, вузька талія, апетитні груди та довгі ніжки.

Надя Дорофєєва у бікіні / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва у помаранчевому бікіні / instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

На сторінку в Instagram Наді підписано понад 5 млн фоловерів. Фани виконавиці доволі активні, не скупляться на вподобайки та коментарі. Втім, найбільшу активність вони проявляють саме під знімками у бікіні.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Юзери пишуть у коментарях, що захоплюються як творчістю, так і зовнішністю Наді.

Як можна бути такою гарною?!

Неможливо не дивитися на цей ідеальний прес

Я божеволію від цієї фігури

Як можна залишатися такою енергійною, коли в тебе такий напружений графік?!

Надя Дорофєєва у бікіні / instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофєєва у бікіні / instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото Соломії Вітвіцької у купальниках. Ведуча полюбляє пляжний відпочинок.

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