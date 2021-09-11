Світлана Лобода в леопардовому бікіні засвітила спокусливі форми

Артистка захопила підтягнутою фігурою.

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно помірялася стрункими ногами та вродою з молодшою сестрою, вирішила вкотре продемонструвати свою струнку фігуру.

Так, зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала нові світлини, на яких спокусливо позувала на скелях. Виконавиця постала перед камерою в леопардовому бікіні. Купальник неабияк підкреслив спокусливі форми артистки.

Фігура Світлани Лободи / instagram.com/lobodaofficial

Но фото видно довгі стрункі ніжки знаменитості, апетитний бюст та підтягнутий животик. Свій лук зірка доповнила окулярами. Своє біляве волосся Світлана розпустила.

Світлана Лобода в купальнику / instagram.com/lobodaofficial

"А як минуло ваше літо?" - запитала своїх шанувальників виконавиця.

Судячи зі світлин артистки, її літо минуло напрочуд добре. Вона однозначно встигла відпочити та потішитися на сонечку.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода дала концерт в Одесі. Послухати виконавицю прийшло чимало людей, до початку на вулиці вишикувалася величезна черга.

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