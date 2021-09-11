Світлана Лобода в леопардовому бікіні засвітила спокусливі форми

Артистка захопила підтягнутою фігурою.
Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно помірялася стрункими ногами та вродою з молодшою сестрою, вирішила вкотре продемонструвати свою струнку фігуру.
Так, зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала нові світлини, на яких спокусливо позувала на скелях. Виконавиця постала перед камерою в леопардовому бікіні. Купальник неабияк підкреслив спокусливі форми артистки.
Но фото видно довгі стрункі ніжки знаменитості, апетитний бюст та підтягнутий животик. Свій лук зірка доповнила окулярами. Своє біляве волосся Світлана розпустила.
"А як минуло ваше літо?" - запитала своїх шанувальників виконавиця.
Судячи зі світлин артистки, її літо минуло напрочуд добре. Вона однозначно встигла відпочити та потішитися на сонечку.
Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода дала концерт в Одесі. Послухати виконавицю прийшло чимало людей, до початку на вулиці вишикувалася величезна черга.