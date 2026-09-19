Дантес і Дорофєєва вперше після розлучення з’явилися разом: емоційна розмова ексів сколихнула фанів

Володимир Дантес, Надя Дорофєєва

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Українські артисти Володимир Дантес і Надя Дорофєєва вперше публічно зустрілися після розлучення та несподівано обмінялися жартівливими репліками.

Колишнє подружжя опинилося в одному знімальному просторі. Дантес був ведучим шоу, а Дорофєєва прийшла туди як запрошена гостя. Після розриву артисти практично не перетиналися публічно. Тож їхня зустріч привернула увагу ще до того, як стало відомо, про що саме вони говорили. Подробицями діалогу поділився музичний оглядач Роман Бутурлакін. Судячи з його розповіді, розмова колишніх не обійшлася без взаємних підколів.

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- Я знаю, що у Наді пропав голос, бо підписаний на неї, — сказав Володимир.

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- Не підписаний, — відповіла Надя.

- Ти що слідкуєш за мною? — віджартувався ексобранець.

Скриншот з телеграм-каналу Романа Бутурлакіна / © із соцмереж

З цієї короткої розмови стало зрозуміло, що Дантес і Дорофєєва нині не стежать одне за одним у соцмережах. Водночас зустріч не була напруженою — артисти дозволяли собі жартувати та згадувати особисті моменти. Найбільше увагу привернула інша перепалка, яка вже напряму стосувалася теми колишніх.

- Я люблю співати пісні про колишніх, — заявила артистка.

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- Співачка, яка «Кохає, але не зовсім», — покепкував Володимир.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Дантес і Дорофєєва були одружені близько шести років. Про розлучення пари стало відомо 2022 року. Пізніше співачка підтвердила стосунки з ресторатором та другом екссім’ї Мішею Кацуріним, а згодом вони офіційно стали подружжям. Володимир Дантес після розриву також побудував нові стосунки. Тривалий час колишні не з’являлися разом на публіці — і тепер їхня перша спільна поява після розлучення стала несподіванкою.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва зізналась у майбутній операції і назвала причину. Артистка зізналась, що зараз з її голосом та в якому вона стані загалом.

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