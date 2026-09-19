Помер легенда світового футболу та чемпіон Європи

Сандро Маццола / © Associated Press

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На 84-му році життя помер легендарний італійський форвард Сандро Маццола.

Про це повідомив офіційний сайт міланського "Інтера", за який він виступав упродовж усієї своєї кар'єри — від 1961 до 1977 року.

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У складі "нерадзуррі" Маццола провів 565 матчів і забив 158 голів.

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Разом з міланським клубом він чотири рази вигравав Серію А (1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71), двічі Кубок європейських чемпіонів (1963/64, 1964/65) та двічі Міжконтинентальний кубок (1964, 1965).

За збірну Італії нападник провів 70 матчів і забив 22 голи. У складі національної команди Маццола став чемпіоном Європи-1968 та віцечемпіоном світу-1970.

Раніше повідомлялося, що футболіст-учасник ЧС-2026 раптово помер у віці 25 років.

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