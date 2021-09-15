Взрыв автомобиля в Днепре квалифицировали как теракт (видео)

Взрыв автомобиля в Днепре квалифицировали как теракт (видео)

В автомобиле находились мужчина и женщина.

В Днепре взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В автомобиле находились мужчина и женщина. Они погибли.

"Сообщение о происшествии поступило сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на ул. Богдана Хмельницкого г. Днепр", — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, о причинах взрыва пока не сообщается.

Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Вместе с тем появилась информация, что в Днепре трагически погибла начальница отдела связей с общественностью ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

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