Взрыв автомобиля в Днепре квалифицировали как теракт (видео)

В автомобиле находились мужчина и женщина.
В Днепре взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В автомобиле находились мужчина и женщина. Они погибли.
"Сообщение о происшествии поступило сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на ул. Богдана Хмельницкого г. Днепр", — говорится в сообщении.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, о причинах взрыва пока не сообщается.
Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Вместе с тем появилась информация, что в Днепре трагически погибла начальница отдела связей с общественностью ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.