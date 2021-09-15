Tesla Model Y показал отличный результат в "лосином тесте"

Электрический кроссовер повторил рекордный результат Model S.

Электрический кроссовер Tesla Model Y вывели на "лосиный тест", и он показал на нем отличный результат.

Испытание провели авторы YouTube-канала km77.com.

На "лосином тесте" автомобили показывают свою устойчивость при экстремальных маневрах. Во время него имитируется внезапное появление на дороге лося. Этот тест должны сдавать все машины, независимо от их цены и оснащения.

Ранее модели Tesla уже проходили "лосиный тест" и они всегда показывали себя хорошо на нем. Например, Model S безопасно маневрировала во время движения и не получила какого-либо повреждения.

Model Y, несмотря на несколько больший дорожный просвет, проезжал между конусами со скоростью 83 километров в час. Такой рекордный показатель также показывала и Model 3.

В km77 отметили, что хорошее чувство руля Model Y, а также правильные настройки ESC и подвески делают самую большую Tesla легкой в управлении в сложных ситуациях.

Ранее "лосиный тест" хорошо проходили и такие электрические кроссоверы, как VW ID.4 и Mazda MX-30, хотя они не набрали таких высоких результатов, как модель Tesla. В то же время VW Passat Variant и Mercedes-AMG A45 S не прошли это испытание. Последний проезжал между конусами с максимальной скоростью 75 км/ч.

Ранее сообщалось, что новое поколение седана Mercedes-Benz, который продается в Украине, провалило "лосиный тест".

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