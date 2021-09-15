Tesla Model Y показав відмінний результат у "лосиному тесті"

Електричний кросовер повторив рекордний результат Model S.

Електричний кросовер Tesla Model Y вивели на "лосиний тест", і він показав на ньому відмінний результат.

Випробування провели автори YouTube-каналу km77.com.

На "лосиному тесті" автомобілі показують свою стійкість під час екстремальних маневрів. Під час нього імітується раптова поява на дорозі лося. Цей тест мають здавати всі машини, незалежно від їх ціни та оснащення.

Раніше моделі Tesla вже проходили "лосиний тест" і вони завжди показували себе добре на ньому. Наприклад, Model S безпечно маневрувала під час руху і не отримала будь-якого пошкодження.

Model Y, незважаючи на трохи більший дорожній просвіт, проїжджав між конусами зі швидкістю 83 кілометри на годину. Такий рекордний показник також показувала і Model 3.

У km77 відзначили, що гарне відчуття керма Model Y, а також правильні налаштування ESC та підвіски роблять найбільшу Tesla легкою в управлінні в складних ситуаціях.

Раніше "лосиний тест" добре проходили й такі електричні кросовери, як VW ID.4 та Mazda MX-30, хоча вони не набрали таких високих результатів, як модель Tesla. Водночас VW Passat Variant та Mercedes-AMG A45 S не пройшли це випробування. Останній проїжджав між конусами з максимальною швидкістю 75 км/год.

Раніше повідомлялося, що нове покоління седана Mercedes-Benz, який продається в Україні, провалило "лосиний тест".

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