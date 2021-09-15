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Антициклон зіпсує погоду на одеських курортах

Антициклон зіпсує погоду на одеських курортах

pixabay.com

В області очікується зміна погодних умов.

Сьогодні, 15 вересня, погода в Одесі буде під впливом антициклону. Очікується похолоданння.

Про це пише видання 048.ua.

Антициклон "Ісгард" принесе до Одеської області прохолоду та вітер. Температура повітря не підніметься  вище +20 С.

Раніше стало відомо, що в Україні, крім більшості західних областей, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримається в країні протягом декількох днів.

Сьогодні, 15 вересняв Україні буде тепло та сухо.

Погода в Україні: синоптики прогнозують похолодання – місцями температура знизиться до 5 градусів  

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