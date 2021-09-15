Трагічно загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Що саме стало причиною смерті, поки невідомо.

У Дніпрі трагічно загинула начальниця відділу зв'язків з громадськістю ДСНС у Дніпропетровській області Дар`я Гречіщева.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України.

“Сьогодні близько дев’ятої ранку трагічно загинула начальниця Відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар`я Гречіщева. Дар`я була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ - одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних прес-служб ДСНС”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Там також додали, що Дар`я керувала відділом, який вважався найсильнішим в Україні. Прессекретарка не боялася експериментувати, проявляла ініціативу і завжди тримала руку на пульсі.

Крім того, Дар`я завжди була чуйна щодо преси: давала коментарі в будь-який час доби і всіляко сприяла об'єктивному висвітленню інформації.

"Вона активно долучалася сама і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, стараючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости. Саме тому її підлеглі завжди відрізнялися фаховістю та професійністю. Дар`я була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала усім, хто потребував допомоги. Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою", — підкреслили в ДСНС України.

Нагадаємо, що у Дніпрі навпроти міської лікарні вибухнув легковий автомобіль. В результаті чого на місці загинули двоє людей. Їхні тіла буквально розірвало на частини.

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