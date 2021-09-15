Вибух у Дніпрі: стало відомо, хто перебував у салоні автівки

Вибух у Дніпрі: стало відомо, хто перебував у салоні автівки

Правоохоронці поки що кваліфікують подію як теракт.

У Дніпрі навпроти міської лікарні вибухнув легковий автомобіль. В результаті загинули двоє людей. Правоохоронці встановили особи загиблих.

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Про це повідомляє "Інформатор".

Однією із загиблих виявилася прессекретарка ДСНС в Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева.

Другим загиблим виявився ветеран АТО, сапер, Олексій Кавлак.

Нагадаємо, що подія трапилася близько 9:00 сьогодні у Дніпрі Після вибуху машина зайнялася. Що стало причиною вибуху - невідомо. Інцидент попередньо кваліфікували як теракт (стаття 258 КК України).

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