Від мокрої "голої" сукні до балаклави на обличчі: епатажні образи Кім Кардашян на Met Gala

Днями в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку відбулася найгучніша фешнподія року — Met Gala 2021 або як її ще називають Бал Інституту костюма.

Цього року багато зірок вирішили вийти на доріжку в дуже пікантних, а іноді навіть в практично "голих" сукнях. Але зірка реаліті і бізнесвумен Кім Кардашян пішла від зворотного і продемонструвала абсолютно несподіваний аутфіт.

Кім Кардашян / Associated Press

Вона вибрала вбрання від Balenciaga : це була мінісукня, в поєднанні з панчохами-ботфортами на підборах, сукня була зі шлейфом, з рукавами три чверті і високими рукавичками. Обличчя Кім видно не було, оскільки на ньому була маска, а ззаду був виріз для кінського хвоста. Кім викликала фурор на заході, її образ не обговорював тільки ледачий. Ми вирішили пригадати й інші виходи зірки на цьому заході в різні роки Met Gala.

Кім Кардашян / Associated Press

2020 року Бала Інституту костюма не було, тому що як раз трапилася пандемія коронавірусу, і організатори вирішили не проводити захід. Хоча рік був знаковим для музею, який як раз святкував своє 150-річчя.

2019-го Кім вийшла на доріжку в знаменитій не тільки "голій", а й як її тоді назвали "мокрій" сукні від Mugler. У цьому вбранні у Кім була неймовірно тонка талія, тіло було намащене мерехтливим лосьйоном, а сама сукня була декоровано каменями, що нагадували краплі води. Образ зірки завершувало укладання з мокрим ефектом, насичений макіяж в нюдових відтінках і прозорі мюлі на підборах.

Кім Кардашян на Met Gala 2019 року / Associated Press

Кім Кардашян на Met Gala 2019 року / Associated Press

На Met Gala 2018 Кім з'явилася в золотій сукні з хрестами зі стразів від Versace (того року темою Балу була: "Божественні тіла: мода і католицька уява"). Вбрання обтискало пишні форми зірки, немов друга шкіра. Сукня була на тонких бретельках, з відвертим декольте і доповнила її Кім золотими босоніжками на підборах.

Кім Кардашян на Met Gala 2018 року / Associated Press

Кім Кардашян на Met Gala 2018 року / Associated Press

На Met Gala 2016 Кардашян сяяла в сукні відтінку металік від Balmain. Вбрання було повністю розшите дорогоцінним камінням, з високим розрізом і на подив скромним декольте. Кім доповнила образ підібраними в тон туфлями теж у відтінку металік і розсипом сережок у вусі. Довге чорне волосся зірки було зачесане назад і також укладене з мокрим ефектом, а в макіяжі акцент був зроблений на очах.

Кім Кардашян на Met Gala 2016 року / Associated Press

На Балу 2015 року публіка побачила Кім Кардашян в білій сукні зі шлейфом з пір'я. Це була сукня з колекції Roberto Cavalli зі складним мереживним малюнком, розшита бісером. Сукня була трохи прозорою і ідеально гармоніювала з діамантовими сережками, які одягла Кім.

Кім Кардашян на Met Gala 2015 року / Associated Press

Все б нічого, але в дуже схожому вбранні на Met Gala 2012 з'явилася конкурентка Кардашян — співачка Бейонсе. У соулдіви правда вбрання було від Givenchy. Тому під час того Балу Кім трохи дісталося за плагіат.

Бейонсе на Met Gala 2012 року / Associated Press

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