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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

Кім Кардашян похизувалася фігурою в золотій сукні і показала поцілунок з Гемілтоном

Зірка опублікувала нові фото зі своєї романтичної подорожі до Парижа з коханим.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та акторка — Кім Кардашян— опублікувала серію особистих фотографій, на яких продемонструвала не тільки моменти відпочинку з коханим, а й ефектний вечірній образ.

Для прогулянки на човні по Сені Кім обрала обтислу золоту сукню від Balenciaga. Довга сукня підкреслювала фігуру зірки, а відкрита спина та лаконічний силует зробили образ особливо ефектним. Відтінок сукні ідеально поєднувався з вогнями Ейфелевої вежі, на тлі якої Кардашян позувала під час прогулянки.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

На одному з кадрів Кім зазнімкована в обіймах Льюїса Гемілтона. На іншому — пара цілується на тлі підсвіченої Ейфелевої вежі. 41-річний гонщик для побачення обрав повністю чорний образ, доповнивши його кількома діамантовими ланцюжками та темно-синьою кепкою.

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Під час поїздки до Парижа Кардашян і Гемілтон також відвідали концерт Селін Діон. Кім опублікувала в Instagram два VIP-квитки на виступ співачки, який відбувся в Plénitude Arena.

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон відвідали концерт Селін Діон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон відвідали концерт Селін Діон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Романтична поїздка до Парижа стала частиною масштабної подорожі пари Європою. Окрім Франції, Кім і Льюїс побували у Великій Британії, Італії та Іспанії. Раніше Гемілтон також поділився серією знімків з їхнього спільного відпочинку, зокрема прогулянок на велосипеді, вечерь та поїздки на човні.

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