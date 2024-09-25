Кабмін встановив розмір компенсації сім'ям загиблих та пораненим: яким категоріям та суми виплат

Новий порядок встановлює розміри та порядок виплат учасникам АТО, а також членам добровольчих формувань та партизанського руху, які не є військовослужбовцями.

Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Про це йдеться у постанові кабміну № 1090 від 24 вересня 2024 року.

Цей порядок не скасовує і не змінює виплати сім'ям військовослужбовців, які загинули в період дії воєнного стану. Її розмір встановлено Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" і не може становити менше ніж 15 мільйонів гривень.

"Цей Порядок визначає механізм призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України", – йдеться у документі.

Одноразова грошова допомога призначається та виплачується:

у разі загибелі (смерті) або визнання особи зниклою безвісті – з дати смерті або набрання чинності рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою;

у разі встановлення інвалідності – з дати, зазначеної в довідці МСЕК.

Які категорії осіб можуть отримати одноразову грошову допомогу

Постанова КМУ №1090 регулює питання виплати компенсацій особам, які брали участь у захисті України та її державних інтересів, але не мали статусу військовослужбовця чи загинули або були поранені не під час дії воєнного стану. Категорії цих осіб визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". До них належать:

учасники АТО , в тому числі військовослужбовці всіх підрозділів Сил оборони України, правоохоронці, члени добровольчих формувань, волонтери та інші цивільні особи, які загинули, зникли безвісти чи були поранені під час виконання завдань безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції;

, в тому числі військовослужбовці всіх підрозділів Сил оборони України, правоохоронці, члени добровольчих формувань, волонтери та інші цивільні особи, які загинули, зникли безвісти чи були поранені під час виконання завдань безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції; цивільні особи, які загинули, пропали безвісти чи були поранені під час безпосередньої участі у захисті держави від військової агресії РФ проти України в період дії воєнного стану ;

; цивільні особи, залучені до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами України, які зазнали поранення, контузії або каліцтва під час виконання завдань на тимчасово окупованій території України, в зоні АТО, або на інших територіях в період бойових дій.

Розмір виплат сім'ям загиблих та пораненим

Одноразова грошова допомога в разі загибелі захисника чи захисниці України, що належить до перелічених вище категорій, становить 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ПМПО). Розмір прожиткового мінімуму визначається на 1 січня календарного року, в якому особа загинула чи була визнана зниклою безвісти.

Станом на 1 січня 2024 року прожитковий мінімум складає 3028 гривень. Отже, розмір виплат сім'ям захисників, які загинули, померли чи пропали безвісти після 1 січня 2024 року становить 2 млн 271 тисячу гривень.

Одноразова грошова допомога в разі встановлення особі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається залежно від групи інвалідності:

I група – 400 ПМПО (1,2 млн грн від 1 січня 2024 року);

II група – 300 ПМПО (984 тисячі грн);

III група – 250 ПМПО (757 тисяч грн).

Водночас уряд спростив процедуру отримання одноразової грошової допомоги. Відтепер подати заяву для призначення виплат до Міністерства у справах ветеранів можна в електронній чи паперовій формі, а також через застосунок "Дія".

Нагадаємо, за словами очільника підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати бюджетного комітету ВР, народного депутата Івана Крулька, у держбюджеті закінчилися гроші для виплат ЗСУ. Річ у тім, що кошти на зарплати та "бойові" військовим закладалися лише до вересня.

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