Бої за Вугледар: розвідка Британії повідомила про успіхи РФ

Війська Російської Федерації тиснуть на Вугледар Донецької області з трьох сторін. Окупанти вже штурмують околиці міста.

Про це йдеться у звіті військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Вельми ймовірно, що російські війська тепер загрожують місту з трьох сторін. Ймовірно, що вони продовжать тиснути на цю добре захищену частину лінії протягом наступного тижня", - наголошують британські розвідники.

У звіті зазначається, що загарбники ведуть бої у східній половині Торецька, а також на південь від Покровська. Втім, окупанти "добилися лише повільного прогресу навколо Часового Яру".

"Ймовірно, російські війська одночасно атакують кілька цілей, щоб розтягнути українські сили. Однак це також завадило Росії зосередити сили в одній точці лінії, щоб мати більший ефект", - наголосили у розвідці Британії.

Нагадаємо, директор Defense Express Сергій Згурець повідомив, що окремі групи російських окупантів зайшли до Вугледара. Зараз ситуація в місті дуже складна - хоч окупанти намагалися оточити його і раніше.

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