Окремі групи російських окупантів зайшли до Вугледара: експерт

Ситуація у Вугледарі є однією з найбільш складних за останні декілька днів.

Армія РФ здійснює обхідні маневри з заходу і сходу - з Водяного та з боку Пречистівки - в районі Вугледара на Донеччині. Зараз ситуація в місті дуже складна - хоч окупанти намагалися оточити його і раніше.

Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

"Вчора ввечері надійшла інформація, що окремі групи російських бійців зайшли зі сходу у Вугледар. Тож динаміка не на нашу користь, але побачимо, як розвиватимуться події далі. Не думаю, що йдеться про оточення. Йдеться про те, що ЗСУ будуть захищати цю ділянку", - наголосив Згурець.

Понад два з половиною роки ця ділянка фронту утримує і 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Наразі ворог знищує Вугледар, який розташований на висоті. За словами експерта, це одна з небагатьох ділянок фронту, де є перевага у висоті, а також шахтна, промислова та висотна забудова.

"Це дозволяло значний час, використовуючи перевагу в висоті та забезпечення нас артилерією й протитанковими засобами, стримувати фронтальні атаки противника, які, серед іншого, ускладнювалися подоланням річки Кашлагач, що тече на північ від цього населеного пункту", - пояснив Згурець.

Нагадаємо, у 72-ій бригаді ім. Чорних Запорожців розповіли, що Росія кинула всі роди військ та всі види озброєння, аби зайти до Вугледару. Штурми з використанням піхоти та техніки росіяни проводять щодня.

Читайте також:

Від Вугледару доведеться відійти! Чи не буде подальшого прориву ворога?