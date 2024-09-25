Велике місто на Донеччині може опинитися в окупації: військовий

Російські окупанти намагаються захопити Вугледар в Донецькій області. Зранку війська РФ пішли на місто з напрямку Павлівки.

Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

За його словами, загарбники мають частковий успіх. Тому адже Україна ризикує втратити Вугледар.

"Вугледар. (Росіяни - Ред.) мають поступові просування з заходу від Вугледару до дороги Богоявленка - Вугледар. Якщо переріжуть, перспектива на оборону міста розтане на очах до того, як вони протиснуть кліщі з напрямку Водяне", - заявив Бунятов.

Також військовий наголошує, що заяви росіян про те, що їм вдалося перерізати дорогу на Богоявленку наразі не відповідає дійсності.

Нагадаємо, аналітик Forbes Девід Акс повідомив, що 72-га бригада ЗСУ почала відступати з Вугледара. Ситуація у місті стає дедалі напруженішою.

Читайте також:

Окупанти штурмують Вугледар! Ворог намагається зайти в місто