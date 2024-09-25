Спікер Палати представників США розповів, чи зустрінеться із Зеленським

Джонсон повідомив, що зміни в розкладі Конгресу можуть завадити його зустрічі з Зеленським.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон висловив сумнів щодо своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня під час його візиту до Вашингтона.

Про це повідомило видання Голос Америки.

Республіканець зазначив, що не впевнений у своїй присутності у Вашингтоні під час візиту президента Зеленського через зміни в планах Конгресу. Він повідомив, що багато депутатів можуть залишити місто через ураган, який наближається до узбережжя Мексиканської затоки, що ускладнює їхній графік.

Напередодні в офісі лідера більшості в Сенаті Чака Шумера було оголошено про зміни в розкладі Конгресу. Останні голосування тижня та місяця відбудуться в середу, після чого конгресмени і сенатори вирушать до своїх округів через наближення негоди.

Володимир Зеленський, перебуваючи у Вашингтоні 26 вересня, планує зустрічі з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс для обговорення "плану перемоги" України. Зустріч із кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом наразі не запланована.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп не планує зустріч з президентом України Володимиром Зеленським цього тижня. У його команді наголосили, що жодних зустрічей не було заплановано.

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