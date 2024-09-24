США не бачать сенсу надавати Україні далекобійну зброю - Washington Post

Експерти та аналітики розповіли, що зброї вистачить лише на короткий проміжок часу.

Відмова США послабити обмеження на використання Україною західних ракет для завдання ударів по території Росії загострила розкол серед союзників. Україна обурена черговою невдачею в спробах уповільнити наступ Росії, тоді як її найбільший союзник зважає на можливу реакцію Москви.

Про це пише Washington Post.

Останній запит України полягає в отриманні дозволу на використання американських ракетних систем ATACMS та інших боєприпасів дальньої дії для ураження стратегічних цілей на території Росії, зокрема аеродромів. Цей запит буде озвучений президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі з президентом Джо Байденом у Вашингтоні. Українці очікували, що Байден вже схвалить цей запит, що ілюструє зростаючий розрив між країнами після більш ніж двох років після російського вторгнення.

У Вашингтоні триває обговорення, яке розділяє адміністрацію Байдена та Конгрес. Партнери США в Європі заплутані, оскільки деякі з них відкрито виступають за надання Україні дозволу на більше число трансграничних ударів. Американські чиновники стверджують, що не бачать причин для зміни своєї позиції, хоча українці вже звикли до того, що їхні запити на озброєння, такі як танки та ракети великої дальності, спочатку відхиляли, а потім все ж давали згоду.

Київ вважає, що росіяни мають більш рішучих союзників, ніж вони. Під час зустрічі Зеленського з Байденом українська делегація прагне представити свій "план перемоги" як можливість для Байдена залишити посаду з успішним спадком допомоги Україні у війні проти Росії.

Важливим аспектом цього плану є можливість ураження російських цілей на їхній території. Українці прагнуть завдати ударів по літаках, які запускають бомби, але ці аеродроми наразі поза досяжністю дозволеного їм західного озброєння.

Також українці хочуть більше свободи в обранні цілей, включаючи енергетичну інфраструктуру, оскільки удари по ній можуть обмежити фінансування російських військових зусиль. Водночас, українські збройні сили залежать від американських координат для своїх ударів, оскільки без них їхні ракети навряд чи досягнуть цілі.

Американські чиновники стверджують, що запаси ATACMS обмежені, і відкриття російської території для ударів матиме обмежений вплив на поле бою. Вони вважають, що стратегічніше продовжувати вражати цілі в Криму, як це робила Україна раніше.

Незважаючи на це, європейські військові чиновники вважають, що дозвіл на глибокі удари по Росії може порушити її логістику і націлитися на командні центри. Чим довше Україні доведеться чекати на дозволи, тим менш ефективними стануть ці можливості.

Дискусії всередині адміністрації США тривають, і члени Ради національної безпеки намагаються врегулювати розбіжності між Міністерством оборони та Державним департаментом. Українські чиновники стверджують, що публічний тиск виник із відчаю, коли приватні запити не мали успіху.

Деякі європейські країни також підтримують запит України до США про зняття обмежень. Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що питання буде обговорюватися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Тим не менш, рішення про застосування ракет на великі відстані пов'язане з ризиком ескалації, і, як зазначає європейський чиновник, навіть якщо дебати публічні, це не надає Росії військової переваги.

Хоча українські чиновники вдячні за іноземну військову допомогу, вони підкреслюють, що платять найвищу ціну, і будь-які затримки з застосуванням зброї призводять до втрат їхніх солдатів. Вони закликають до рішучих дій і вважають, що настав час приймати рішення, оскільки балансування є побічним продуктом управління кризою, а не доброю стратегією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський представив ключові аспекти "Плану Перемоги", що є частиною глобальної стратегії для завершення війни та відновлення миру на справедливих умовах.

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