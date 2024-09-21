"План Перемоги" Зеленського: як і коли він змінить перебіг війни

Так званий "План Перемоги" Зеленського є частиною глобальної стратегії для завершення війни, відновлення стабільності та досягнення миру на справедливих умовах. Важливість цього плану полягає не лише в тому, щоб захистити Україну від агресії, але й щоб зміцнити її безпекову архітектуру в майбутньому.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 20 вересня.

Що таке "План Перемоги"

Український "План Перемоги" тісно пов'язаний з "Формулою миру" та майбутнім "Самітом миру". Він спрямований на те, щоб узяти ініціативу у власні руки та чітко показати світу, як Україна може досягти перемоги над агресором.

Президент Зеленський наголошує, що важливо, щоб цей мир був справедливим і стабільним, оскільки війна відбувається саме на українській території. Прикладом цього є провал попередніх угод, таких як Мінськ-3, що фактично несе небезпеку відновлення війни через кілька років.

Саміт миру: відкритий діалог і готовність до переговорів

Україна вже провела перший Саміт миру, до якого була прикута велика увага міжнародної спільноти. Цей захід був платформою для відкритого обговорення мирних ініціатив. Учасники, включаючи ключових союзників України, заявили про необхідність участі Росії у наступному саміті, оскільки саме Росія веде війну проти України.

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За словами Зеленського, українська сторона активно працює над своїм планом і вже підготувала три пункти, які обговорювалися на зустрічах онлайн. До кінця року план буде остаточно завершений і стане основою для майбутніх переговорів із Росією.

"На початку листопада весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їх реакція на конкретику, а не просто взагалі: "Ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну". Хоча я вважаю, на сьогодні вони саме так і хочуть — просто продовжувати", - сказав Зеленський.

Стратегічні кроки для посилення України

"План Перемоги" передбачає низку швидких та конкретних кроків, що залежать від підтримки стратегічних партнерів України. Він не тільки посилює Україну на політичному та військовому рівнях, але й допомагає сформувати бачення майбутнього після закінчення війни.

План містить кілька ключових аспектів.

"По-перше, однозначне місце України в безпековій архітектурі світу. Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї. Далі пункт, пов'язаний з економікою. Скажімо так, наш спільний економічний розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а у майбутньому Україна зекономить вам багато вашого ресурсу", - розповів Зеленський.

Як "План Перемоги" змінить хід війни

"Партнери часто кажуть: "Ми будемо з Україною до її перемоги". Зараз ми чітко показуємо, як Україна може перемогти, і що для цього потрібно. Дуже конкретні речі", - сказав Зеленський.

За його словами, одним із сигналів, що "План Перемоги" прийнятий, стане активізація конкретних дій з боку партнерів. Зеленський підкреслює, що світова спільнота повинна чітко усвідомити, як саме Україна може перемогти і що для цього потрібно. Це важливо зробити зараз, коли офіційні особи, які підтримують Україну, обіймають свої посади.

"Я вважаю, що є глобальна небезпека в послабленні Заходу і посиленні антагоністів Західної політики, ЄС і США. Основна небезпека – в поляризація світу. В принципі, це і є стратегія Росії", - каже Зеленський.

Питання Криму та Чорного моря

Одним із ключових питань, яке розглядається в межах "Плану Перемоги", є ситуація з Кримом та Чорним морем. Зеленський зазначає, що ізоляція Криму вже триває, а руйнування російського флоту у Чорному морі є частиною окремої операції. Ці дії спрямовані на те, щоб послабити позиції Росії у регіоні та зміцнити оборонні можливості України.

Раніше президент Зеленський заявив, що так званий "План Перемоги", з яким президент України Володимир Зеленський ознайомить президента США Джо Байдена наприкінці вересня, буде реалізований, якщо західні партнери ухвалять низку важливих рішень до кінця цього року.

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