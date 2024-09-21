Чому за часів СРСР фарбували сходинки тільки по краях: три цікаві версії

Можливо, ви задумувалися над тим, чому сходинки за часів СРСР фарбували тільки по краях. Найчастіше смуги фарби підбирали під колір стін. Давайте розбиратися.

Версія 1: зручність

Вважається, якщо фарбою будуть покриті лише края сходинок, то прибирання в під'їзді значно скорочується. Вся справа в тому, що замітати сміття простіше саме з профарбованих ділянок, ніж зі звичайних кам'яних сходів. Та й бруд, як правило, скопичується саме по краях.

Версія 2: краса

Існує думка, що в радянські часи співробітники ЖЕКів вважали, що сірі сходи мають надто похмурий вигляд. А тому було вирішено додати трішки яскравості.

Ще один варіант — колись, коли фарбували стіни, то фарба стікала з них на сходи, що пізніше мало не надто естетичний вигляд. Тому вирішили, що потрібно додатково зафарбовувати ще й края сходинок у той самий колір, що і стіни. Так би мовити для симетрії.

Версія 3: червона доріжка

Знайшлася на просторах Мережі й така думка, що в радянські часи існувала традиція стелити червону доріжку, коли з офіційним візитом прибував якийсь чиновник. А щоб з-під килима не виглядали сірі сходи, які були надто похмурими, то вирішили зафарбовувати края сходинок в більш яскраві кольори. Оскільки візити могли бути несподіваними, то вирішили просто таким чином покривати фарбою сходинки в усіх будинках, тому що часу, щоб це зробити перед самим приїздом не було.

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