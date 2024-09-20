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Зеленський назвав умову, за якої спрацює "план перемоги" України

Зеленський назвав умову, за якої спрацює "план перемоги" України

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

 Запасного “плану Б” для України не існує. 

Так званий план перемоги, з яким президент України Володимир Зеленський наступного тижня ознайомить президента США Джо Байдена, буде реалізований, якщо західні партнери ухвалять низку важливих рішень до кінця цього року.

Про це український президент заявив у п’ятницю, 20 вересня, під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За його словами, успіх плану залежить від рішень, які ухвалять партнери від жовтня до грудня цього року.

“Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює”, — сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що сподівається на підтримку його плану у Білому домі.

 Запасного “плану Б” для України, за словами Зеленського, не існує. 

“Ми вже у "плані Б”, ми в ньому живемо і боремося”, - зазначив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати поки що не були повною мірою поінформовані про план Володимира Зеленського щодо перемоги України у війні, розв’язаній Росією.

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