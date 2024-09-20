Що буде з курсом долара та євро до кінця 2024 року: прогноз

Курс долара до кінця 2024 року в Україні на готівковому ринку наблизиться до рівня 42-43 грн/дол. Тобто американська валюта поступово дорожчатиме.

Такий прогноз зробив аналітик Олексій Козирєв, повідомляє "Мінфін".

Курс долара до кінця 2024 року

За словами експерта, на готівковому ринку курс долара США до кінця року наблизиться до рівнів коридору 42-43 грн.

"У цьому випадку міжнародне зміцнення позицій американської валюти у поєднанні з девальвацією гривні в Україні йтиме в одному тренді для українців. Тобто долар поступово дорожчатиме", – зауважив Козирєв.

За його оцінками, 2025 року "тренд зміцнення долара на зовнішніх ринках почне видихатися, а в Україні курс американської валюти залишиться заручником поведінки Нацбанку на ринку".

Курс євро до кінця 2024 року

Щодо курсу євро в Україні, то Козирєв вказав, що ситуація стане ще складнішою. На курс цієї валюти одночасно впливатимуть як фактор міжнародного ослаблення євро щодо долара, так і зростання курсу долара щодо гривні.

"Тому за базового сценарію зростання курсу долара на міжбанку до 41,70-42,10 гривні до кінця 2024 року і співвідношення пари євро/долар у межах 1,06-1,09 долара за євро, курс безготівкового євро до кінця 2024 року буде в межах коридору від 44,20 до 45,89 гривні. Тобто, дещо нижчим, ніж теперішні котирування на торгах. А на готівковому ринку курс євро до кінця року наблизиться тоді до рівнів коридору в 44,52-46,87 гривень", – йдеться у прогнозі аналітика.

Козирєв також вказав, що на міжбанку, судячи з останніх викладок щодо бюджету на 2025 рік і дій регулятора у вересні, до кінця 2024 року буде плавна девальвація гривні до рівнів близько 41,70-42,10 грн/дол.

До слова, гравці банківського ринку прогнозують, що до кінця року коливання курсу долара відбуватимуться у поточному коридорі 41,3-42 грн. Тому скуповувати американську валюту немає сенсу.

Читайте також: