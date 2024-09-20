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Помер актор "Ліги сміху" Юрій Рябченко

Помер актор "Ліги сміху" Юрій Рябченко

Помер актор "Ліги сміху" Юрій Рябченко

Юрій Рябченко

Комік грав у команді "Ніколь Кідман".

Помер відомий український гуморист Юрій Рябченко.

Актор був відомий завдяки шоу "Ліга сміху", де грав у команді "Ніколь Кідман" та низці інших. Сумну звістку повідомила гостьова редакторка "Ліги сміху" Одарка Царенко сьогодні, 20 вересня. Вона не стала вдаватися в подробиці причини смерті, однак висловила родині Юрія, яка зараз перебуває на Луганщині, щирі співчуття. Про деталі та місце поховання гумориста обіцяють повідомити згодом.

"Велика втрата в лігосмішній родині. Пішов із життя Юра Рябченко – актор і автор команди "Ніколь Кідман", "Луганська збірна", "Другой Мир", "До Лампочки" (ВНУ Луганськ), "СНУки" (ВНУ Луганськ) , великий талант і просто хороша людина. Всі, хто знав Юру та грав з ним, просимо долучитись до збору. Всі гроші підуть на поховання та його родичам, які зараз знаходяться в Луганській області Інформація з приводу церемонії поховання буде згодом. Світла пам’ять. Спочивай з миром, друже", - написала Одарка Царенко.

Юрій Рябченко / ©
Юрій Рябченко

Нагадаємо, нещодавно актор Андрій Федінчик, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, повідомив про загибель близької людини на фронті.

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