Умер актер "Лиги смеха" Юрий Рябченко

Умер известный украинский юморист Юрий Рябченко.

Актер был известен благодаря шоу "Лига смеха", где играл в команде "Николь Кидман" и ряде других. Печальное известие сообщила гостевая редактор "Лиги смеха" Одарка Царенко сегодня, 20 сентября. Она не стала вдаваться в подробности причины смерти, однако выразила семье Юрия, которая сейчас находится в Луганской области, искренние соболезнования. О деталях и месте захоронения юмориста обещают сообщить вскоре.

"Большая потеря в лигосмешной семье. Ушел из жизни Юра Рябченко – актер и автор команды "Николь Кидман", "Луганская сборная", "Другой Мир", "До Лампочки" (ВНУ Луганск), "СНУки" (ВНУ Луганск), великий талант и просто хороший человек. Все, кто знал Юру и играл с ним, просим присоединиться к сбору. Покойся с миром, друг", — написала Одарка Царенко.

Юрий Рябченко

Напомним, недавно актер Андрей Фединчик, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, сообщил о гибели близкого человека на фронте.

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